شكرا لقرائتكم خبر عن برئاسة المملكة.. وزير الخارجية يشارك بجلسة المنتديات الدولية في دافوس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في جلسة برئاسة المملكة بعنوان "السعي نحو الأثر: تعزيز الجهود من خلال المنتديات الدولية"، وذلك خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، في مدينة دافوس السويسرية.

وشهدت الجلسة مشاركة وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم. مبادئ الأمم المتحدة ونوه سمو الوزير خلال الجلسة بأهمية أن تركز أي منظمة متعددة الأطراف، على تحقيق الخير العام، وإعطاء الأولوية لذلك على المصالح الضيقة.

وقال سموه "يمكننا العمل نحو تحقيق ما يعود بالنفع على الجميع، حيث إننا بحاجة ربما إلى إعادة الارتباط بالمبادئ التأسيسية للأمم المتحدة، وآمل أن يكون ذلك هو الضوء الذي يهتدي به الجميع".