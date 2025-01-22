شكرا لقرائتكم خبر عن موافقة الدفاع المدني.. اشتراطات بلدية جديدة لترخيص المرافق الترفيهية والان نبدء بالتفاصيل

أهداف عامة





الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة البلديات والإسكان عن إجراءات ومتطلبات الترخيص المحدثة للمرافق الترفيهية بما فيها المراكز الترفيهية ومدن الملاهي.وأكدت الوزارة أنه يجب أن تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية، ولائحته التنفيذية.واشترطت الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص، وتقديم سجل تجاري ساري المفعول يحتوي عل النشاط أو الأنشطة المطلوب ترخيصها، وموافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري المطلوب ترخيصه، لافتة أن تطبيق هذه الاشتراطات على مباني المرافق الترفيهية مع استثناء دور العرض المتمثلة في السينما والمسارح.أوضحت الوزارة أنها تهدف من إصدار هذه الاشتراطات لتطوير وتحسن بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع، وضبط عملية الإنشاء حسب متطلبات واشتراطات كود البناء السعودي، ومساعدة الراغبين بالاستثمار في هذا المجال، والمساهمة في تحسين جودة الحياة.وقالت الوزارة إن إعداد وإصدار هذه الاشتراطات البلدية الجديدة والمطورة يأتي استمراراً لجهود التي تبذلها لتشجيع الاستثمار وتسهيل الاشتراطات للمستثمرين والمستفيدين، وذلك من خلال توفير البيئة النظامية المناسبة للاستثمار التجاري وضبط عملية التطوير مام سيكون له أثراً إيجابياً على البيئة العمرانية والنسيج الحضري للمدينة.ممارسات عالميةومن خلال البحث في أفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق باختصاص الوزارة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق آلية تضمن تطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة.ووفقاً لدليل الاشتراطات يعتبر القطاع الترفيهي من الجوانب الحيوية في حياة الإنسان، حيث يلعب دوراً رئيسياً في تحسيت جودة الحياة وتعزيز الصحة النفسية للأفراد .