شكرا لقرائتكم خبر عن بيئة مكة المكرمة وغرفة جدة تناقشان تحديات سوق الخضار والان نبدء بالتفاصيل

جولات تفتيش مكثفة

خطة عمل

الدمام - شريف احمد - استقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقه مكة المكرمة، المهندس ماجد الخليف، بمقر فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة صناعات المنتجات الغذائية والدوائية بغرفة جدة، فهد الغامدي، وفريق عمله المرافق، لبحث أوجه التعاون مع القطاع الخاص بهدف تعزيز الموارد الاقتصادية للقطاع الزراعي والغذائي مع وزارة البيئة والمياه والزراعة بما يخدم أهالي المنطقة والمحافظات.حيث تم مناقشه التحديات التي تواجه سوق الخضار والفواكه بجدة بحكم أن السوق السعودي الزراعي جاذب للمستثمرين، وبحث آلية وطرق التعاون في الاستثمار الزراعي، وكذلك حث التجار للتعاون وإيجاد الحلول المناسبة⁠ عبر إتاحة فرص العمل للشباب السعودي وترغيبهم وتشجيعهم للاستفادة من هذه الفرص.كما تم مناقشة الملاحظات التي من شأنها التأثير إيجاباً في سوق الخضار والفواكه، مثل تكثيف جولات التفتيش للتحقق من وجود رخص التسويق وتلبية متطلبات السعودة وضبط مخالفات التستر التجاري وأسعار البيع حول السوق بشكل عشوائي، والتأكيد على وجود البطاقات الجمركية لبعض المنتجات الواردة للسوق والعمل على مراجعة آلية التدقيق الصباحي للبيانات الجمركية وفواتير البيع، وطلب كميات البيع الكافية.وكذلك إعطاء الفرصة للمستثمرين بتمديد بيان الاستيراد لمدة سنة وإتاحة المجال للسماح بفسح ⁠أذونات الوديعه اليمنية، والاستفادة من معاشق تنزيل وتحميل البضائع لأكثر من شخص، وأيضاً الاستفاده من الخبرات الطويلة لمن لهم باع طويل في الاستثمار في السوق.في نهاية الاجتماع تم وضع خطة عمل مقترحة للعمل بها من قبل لجنة منتجات الغذاء والدواء بالغرفة التجارية وتحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة، التوصية بإعداد دراسة من الشركة الوطنية للخدمات الزراعية عن المحاجر وطرق الاستفادة منها، وكذلك البحث عن شريك استراتيجي وتوقيع اتفاقيه بين وزارة البيئة والقطاع الغير ربحي وإدارة الأسواق لرفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وحفاظًا على أمن وسلامة الغذاء.