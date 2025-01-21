وحدات للإسكان التنموي بالباحة

وأوضحت الأمانة أن نسبة الإنجاز في مشروع الإسكان التنموي البنية التحتية لتلال المفارجة بلغت 73% ويضم 258 قطعة بتكلفة تزيد على 20 مليون ريال، ومشروع الإسكان التنموي بمخطط الجوهرة بالعقيق 737 قطعة بتكلفة 52.886.89 ريالًا ونسبة الإنجاز 100%، ومشروع الإسكان لمخطط حبس الفضيلة بقلوة ويضم 439 قطعة بتكلفة تزيد على 10 ملايين ريال فيما بلغت نسبة الإنجاز 93%، ومشروع الإسكان التنموي ببلجرشي بلغت نسبته 25% بتكلفة 52 مليون ريال وعدد القطع 140 قطعة، كما بغلت تكلفة مشروع الإسكان التنموي بقلوة 1.2 مليون ريال ويحتوي على 272 قطعة ونسبة الإنجاز 60%.
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