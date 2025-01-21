وحدات للإسكان التنموي بالباحة

تعمل أمانة منطقة الباحة ممثلة في وكالة شؤون الإسكان على تنفيذ عدد من المشاريع ضمن مشروع الإسكان التنموي بالمنطقة لتوفير الحلول السكنية والتمويلية للأسر الأشد حاجة، ورفع إسهام القطاع الخاص وإشراك المنظمات الربحية وإيجاد فرص وظيفية مستدامة.

وأوضحت الأمانة أن نسبة الإنجاز في مشروع الإسكان التنموي البنية التحتية لتلال المفارجة بلغت 73% ويضم 258 قطعة بتكلفة تزيد على 20 مليون ريال، ومشروع الإسكان التنموي بمخطط الجوهرة بالعقيق 737 قطعة بتكلفة 52.886.89 ريالًا ونسبة الإنجاز 100%، ومشروع الإسكان لمخطط حبس الفضيلة بقلوة ويضم 439 قطعة بتكلفة تزيد على 10 ملايين ريال فيما بلغت نسبة الإنجاز 93%، ومشروع الإسكان التنموي ببلجرشي بلغت نسبته 25% بتكلفة 52 مليون ريال وعدد القطع 140 قطعة، كما بغلت تكلفة مشروع الإسكان التنموي بقلوة 1.2 مليون ريال ويحتوي على 272 قطعة ونسبة الإنجاز 60%.