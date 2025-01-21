شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل شبكة عصبية تحاكي خلايا الدماغ لعلاج الرعاش والصرع والان نبدء بالتفاصيل

تأثيرات دورية متطرفة

الدمام - شريف احمد - من أجل علاج الأمراض العصبية المستعصية كمرض الرعاش "باركنسون" أو الصرع، تمكن علماء من جامعة ساراتوف الحكومية في روسيا، لأول مرة من تسجيل طريقة جديدة لتشغيل شبكة عصبية تحاكي سلوك الخلايا العصبية في الدماغ.وقد يساعد هذا الاكتشاف في التحكم بالأنظمة التقنية المعقدة، حيث تحاكي الشبكات العصبية المتصاعدة عمل الخلايا الدماغية من خلال نقل المعلومات ليس كأرقام، ولكن كنبضات قصيرة المدى تسمى "المسامير"، وبالتالي، فإن فهم تفاصيل عمل هذه الشبكات سيقرب العلماء من ابتكار تقنيات جديدة من شأنها زيادة فعالية تحفيز الدماغ.قام العلماء بدراسة سلوك الشبكة العصبية تحت تأثيرات دورية متطرفة، من خلال نبضات تصل بتردد ثابت وسعة كبيرة، وتعطل الأداء الطبيعي للنظام، وأدى التأثير الشديد على وجه الخصوص، إلى ظهور نظام جديد، عبارة عن موجة حلزونية تختلف خصائصها اختلافًا جذريًا عن خصائص الموجات المعروفة للعلم.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس دايريكت" العلمية، فإن المستقبل سيشهد دراسة العلماء لتأثير النبضات المتطرفة الفوضوية على الشبكات العصبية المتصاعدة، لتحديد كيفية شعور الشبكة العصبية أثناء الإشعاع القوي، أو الصدمة الكهربائية، أو السكتة الدماغية.