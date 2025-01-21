سدايا تدعو الجهات المشمولة بنظام حماية البيانات الشخصية للتسجيل في منصة "الحوكمة"

وتعد منصة حوكمة البيانات الوطنية أحد الوسائل المستخدمة لإدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية من خلال تقديم حزمة من الخدمات الإلكترونية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: خدمة التقييم الذاتي للالتزام، وإشعار عن تسرب البيانات الشخصية وخدمة استقبال الشكاوى الناشئة عن معالجة البيانات الشخصية.
وللتسجيل في المنصة يمكن زيارة الرابط .
وتأتي هذه الجهود في إطار المهام المناطة بسدايا ومنها تنظيم قطاعات البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال وضع سياسات ومعايير وضوابط خاصة بها وكيفية التعامل معها، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة الحكومية وغير الحكومية، ومتابعة الالتزام بها؛ وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة مع رفع مستوى الوعي بالسياسات وأحكام الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة في شأن البيانات والذكاء الاصطناعي.
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