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سدايا تدعو الجهات المشمولة بنظام حماية البيانات الشخصية للتسجيل في منصة "الحوكمة"

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سدايا تدعو الجهات المشمولة بنظام حماية البيانات الشخصية للتسجيل في منصة "الحوكمة"

دعت الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الجهات غير الربحية المشمولة بنطاق تطبيق نظام حماية البيانات الشخصية بالتسجيل في منصة حوكمة البيانات الوطنية استنادًا إلى المادة (الثانية) من القواعد المنظمة للسجل الوطني لجهات التحكم داخل المملكة، وذلك في إطار جهودها لبناء سجل وطني لمتابعة التزام الجهات بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية، وتقديم الخدمات والأدوات المساعدة والأدلة الاسترشادية ذات الصلة بحماية البيانات الشخصية.

وتعد منصة حوكمة البيانات الوطنية أحد الوسائل المستخدمة لإدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية من خلال تقديم حزمة من الخدمات الإلكترونية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: خدمة التقييم الذاتي للالتزام، وإشعار عن تسرب البيانات الشخصية وخدمة استقبال الشكاوى الناشئة عن معالجة البيانات الشخصية.

وللتسجيل في المنصة يمكن زيارة الرابط .

وتأتي هذه الجهود في إطار المهام المناطة بسدايا ومنها تنظيم قطاعات البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال وضع سياسات ومعايير وضوابط خاصة بها وكيفية التعامل معها، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة الحكومية وغير الحكومية، ومتابعة الالتزام بها؛ وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة مع رفع مستوى الوعي بالسياسات وأحكام الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة في شأن البيانات والذكاء الاصطناعي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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