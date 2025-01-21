شكرا لقرائتكم خبر عن لتعزيز الابتكار.. المملكة تنضم إلى اتفاق لاهاي الدولي للتصاميم والان نبدء بالتفاصيل

اتفاق لاهاي الدولي للتصاميم

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية انضمام المملكة إلى اتفاق لاهاي الدولي للتصاميم، وهي إحدى معاهدات الملكية الفكرية الرئيسية التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو).ويهدف الاتفاق إلى مساعدة المبدعين من المصممين لترويج وتسويق تصاميمهم، والتميز في أعمالهم، ما يحقق حماية أعمالهم إقليميًا ودوليًا، ويأتي الانضمام ليؤكد اهتمام المملكة بتعزيز الإبداع والابتكار ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.وأشارت "ويبو" إلى أنه بوصف المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، فإن عضويتها تعكس التزامها بالابتكار لتأمين حقوق المصممين، وبما يمهد الطريق لتبني أوسع لاتفاق لاهاي في المنطقة.

فيما أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة، عبدالعزيز بن محمد السويلم، أن انضمام المملكة إلى اتفاق لاهاي سيسهم بشكل فعال في تسهيل رحلة حماية التصاميم لأصحابها بالتسجيل في الدول التي يختارونها من الدول الأعضاء في الاتفاق الذي يمكنهم من تسويق وبيع أعمالهم بما يحقق حماية وإدارة فعّالة لهم في دول مختلفة وبأقل الإجراءات الممكنة.

وقد أودعت المملكة وثيقة انضمامها للاتفاق ليدخل حيز النفاذ بتاريخ 7 أبريل 2025م، ولتصبح الدولة رقم 99 التي تنضم للاتفاق.يذكر أن المملكة العربية السعودية انضمت كعضو في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) في عام 1982م.