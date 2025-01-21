شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث القضايا الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية الجمهورية التونسية محمد النفطي، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، في مدينة دافوس السويسرية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا التي تهم البلدين الشقيقين على الساحتين الإقليمية والدولية.

وحضر اللقاء، مساعد مدير عام مكتب سمو الوزير وليد السماعيل، والقائم بأعمال السفارة في بيرن داود المسهر.