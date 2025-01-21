شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تأسف لقرار ترامب بالانسحاب وتقيم أثر ذلك والان نبدء بالتفاصيل



وفي أول يوم له بمنصبه أمس الاثنين، نفذ ترامب تعهده قبل الانتخابات ببذل كل ما في وسعه لإنهاء عضوية الولايات المتحدة في المنظمة الأممية التي تتخذ من جنيف مقرًا لها.

ورغم ذلك، فإن أمر ترامب لن يتم تنفيذه بشكل فوري، حيث يتعين على إدارته إخطار الأمين العام للأمم المتحدة خطيًا بقرار الانسحاب.

وسيستغرق الأمر بعد ذلك عامًا حتى يدخل حيز التنفيذ. وجاء في بيان للمنظمة: "تأسف منظمة الصحة العالمية لإعلان الولايات المتحدة عزمها الانسحاب من المنظمة".

دور حاسم

أضاف البيان:" تضطلع منظمة الصحة العالمية بدور حاسم في حماية صحة وأمن شعوب العالم، وبينهم الأمريكيون، لمعالجة الأسباب الجذرية للأمراض، وبناء نظم صحية أقوى، والكشف عن حالات الطوارئ الصحية والوقاية منها والتعامل معها، ومن بين ذلك تفشي الأمراض، وغالبًا ما تكون في أماكن خطرة لا يستطيع الآخرون الذهاب إليها.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تعد إلى حد بعيد أكبر مساهم في منظمة الصحة العالمية، وقد بلغت حصتها في ميزانية المنظمة 2023، 18%.

فيروس كورونا

قالت الوكالة الأممية، إنها ستقوم بتحليل ما يعنيه خروج الولايات المتحدة من برامجها، مضيفة أنه لا يزال من السابق لأوانه تقديم أية تفاصيل.

ويعود غضب ترامب من منظمة الصحة العالمية إلى جائحة

وحاول ترامب أن يكمل انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة خلال فترة ولايته الأولى.

ولكن الرئيس الامريكي السابق جو بايدن أصبح رئيسا قبل انتهاء مهلة الموعد النهائي وهي عام واحد، وقلب قرار ترامب. ويتهم ترامب منظمة الصحة العالمية بإساءة استخدام الأموال وسوء التعامل مع الجائحة. الدمام - شريف احمد - أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن أسفها للأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب لبدء عملية خروج الولايات المتحدة من المنظمة.وفي أول يوم له بمنصبه أمس الاثنين، نفذ ترامب تعهده قبل الانتخابات ببذل كل ما في وسعه لإنهاء عضوية الولايات المتحدة في المنظمة الأممية التي تتخذ من جنيف مقرًا لها.ورغم ذلك، فإن أمر ترامب لن يتم تنفيذه بشكل فوري، حيث يتعين على إدارته إخطار الأمين العام للأمم المتحدة خطيًا بقرار الانسحاب.وسيستغرق الأمر بعد ذلك عامًا حتى يدخل حيز التنفيذ. وجاء في بيان للمنظمة: "تأسف منظمة الصحة العالمية لإعلان الولايات المتحدة عزمها الانسحاب من المنظمة".أضاف البيان:" تضطلع منظمة الصحة العالمية بدور حاسم في حماية صحة وأمن شعوب العالم، وبينهم الأمريكيون، لمعالجة الأسباب الجذرية للأمراض، وبناء نظم صحية أقوى، والكشف عن حالات الطوارئ الصحية والوقاية منها والتعامل معها، ومن بين ذلك تفشي الأمراض، وغالبًا ما تكون في أماكن خطرة لا يستطيع الآخرون الذهاب إليها.يشار إلى أن الولايات المتحدة تعد إلى حد بعيد أكبر مساهم في منظمة الصحة العالمية، وقد بلغت حصتها في ميزانية المنظمة 2023، 18%.قالت الوكالة الأممية، إنها ستقوم بتحليل ما يعنيه خروج الولايات المتحدة من برامجها، مضيفة أنه لا يزال من السابق لأوانه تقديم أية تفاصيل.ويعود غضب ترامب من منظمة الصحة العالمية إلى جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).وحاول ترامب أن يكمل انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة خلال فترة ولايته الأولى.ولكن الرئيس الامريكي السابق جو بايدن أصبح رئيسا قبل انتهاء مهلة الموعد النهائي وهي عام واحد، وقلب قرار ترامب. ويتهم ترامب منظمة الصحة العالمية بإساءة استخدام الأموال وسوء التعامل مع الجائحة.