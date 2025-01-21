شكرا لقرائتكم خبر عن جازان وجدة.. القبض على 5 أشخاص بتهمة ترويج المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الإبلاغ عن المخدرات

الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على 3 مواطنين لترويجهم مادة الحشيش المخدر مخبأ في مركبة يقودها أحدهم بمحافظة الدائر، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مواطن لترويجه (109) كيلوجرامات من نبات القات المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني : (Email: [email protected]).وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.