شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستعرض العلاقات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، برئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبي عبدالحميد الدبيبة.

وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 في مدينة دافوس السويسرية. العلاقات الثنائية وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء القائم بأعمال السفارة في بيرن داؤود المسهر، ومساعد مدير عام مكتب سمو الوزير وليد السماعيل.