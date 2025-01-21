شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره النرويجي يناقشان المستجدات الإقليمية والدولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية مملكة النرويج إسبن بارث إيدي.

وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 في مدينة دافوس السويسرية. العلاقات الثنائية وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء، مساعد مدير عام مكتب سمو الوزير وليد السماعيل، والقائم بأعمال السفارة في بيرن داود المسهر.