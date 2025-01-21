شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تنضم إلى اتفاق لاهاي الدولي للتصاميم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن انضمام المملكة إلى اتفاق لاهاي الدولي للتصاميم، وهي إحدى معاهدات الملكية الفكرية الرئيسية التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو).

ويهدف الاتفاق إلى مساعدة المبدعين من المصممين لترويج وتسويق تصاميمهم، والتميز في أعمالهم، مما يحقق حماية أعمالهم إقليميًا ودوليًا، ويأتي هذا الانضمام ليؤكد اهتمام المملكة بتعزيز الإبداع والابتكار مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وأشارت “ويبو” إلى أنه بوصف المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، فإن عضويتها تعكس التزامها بالابتكار لتأمين حقوق المصممين، وبما يمهد الطريق لتبني أوسع لاتفاق لاهاي في المنطقة.

فيما أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، أن انضمام المملكة إلى اتفاق لاهاي سيسهم بشكل فعال في تسهيل رحلة حماية التصاميم لأصحابها بالتسجيل في الدول التي يختارونها من الدول الأعضاء في الاتفاق الذي يمكنهم من تسويق وبيع أعمالهم بما يحقق حماية وإدارة فعّالة لهم في دول مختلفة وبأقل الإجراءات الممكنة.

وقد أودعت المملكة وثيقة انضمامها للاتفاق ليدخل حيز النفاذ بتاريخ 7 أبريل 2025م، ولتصبح الدولة رقم 99 التي تنضم للاتفاق.

مما يذكر أن المملكة العربية السعودية انضمت كعضو في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) في عام 1982م.