شكرا لمتابعة خبر عن شاب ينتقد استخدام كلمة “يا بعد قلبي” في المجالس: عيب والله .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر مقطع فيديو عبر المنصات الاجتماعية لشاب ينتقد استخدام بعض الكلمات مثل “يا بعد قلبي” و”دوم” في المجالس الرسمية، مؤكدًا على أنها غير لائقة ولا تصلح لمجالس الرجال.

وقال الشاب في الفيديو: “كلمات مثل يا بعد قلبي، يا عمري، دوم وتمام، هذه المصطلحات ما تستخدم في مجالس الرجال، من كثر ما الموضوع غثني طلعت اتكلم فيه بالسيارة” .

وأضاف: “تخيل شايب يقول لثلاثيني كيف حالك، ويقوله تمام وش تمام هذه، ولو هو الشاب سأل العم عن حاله وقال أبشرك الحمد لله بخير، يرد ويقوله دوم، يا ولد والله، وش المصطلحات اللي مدخلينها مجالس الرجال” .

وحظى المقطع بتفاعل واسع بين النشطاء والمدونين، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض، وجاءت كالتالي:”حتى المصطلحات يبون يقيدونها، عيب الهياط ذاك انتهى زمانه”، “‏‎دوم ليش وش فيها كلمه عادية”، “‏ اتفق ‎كلامه صحيح” .