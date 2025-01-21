شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية: المملكة ملتزمة بالسلام ودعم الشعوب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، خلال الجلسة الحوارية التي عقدت اليوم، التزام المملكة بسياسة تجنب الحروب وتعزيز السلام، مشيرًا إلى أن هذا النهج يهدف إلى تحقيق الاستقرار وحماية مصالح الشعوب.

وأضاف الأمير فيصل أن المملكة تعمل بشكل دؤوب على دعم الحلول الدبلوماسية للنزاعات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عُقدت بعنوان “الدبلوماسية في ظل التحديات”، بمشاركة وزير الخارجية، حيث ناقش خلالها التحديات التي تواجه الدبلوماسية في الوقت الراهن، ودور المملكة في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وتحدث الوزير في تصريحاته عن أهمية دعم الشعوب التي عانت من النزاعات والعقوبات، مثل الشعب السوري الذي تحمل وطأة عقوبات النظام السابق.

وأكد أن الإدارة الجديدة في سوريا تبدي رغبة في التعاون مع المجتمع الدولي، مما يعطي أملًا في تحسين الأوضاع.

ووصف وقف إطلاق النار في غزة بأنه خطوة إيجابية، لكنه أكد أن ذلك لا يعني نهاية المعاناة، ودعا إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق حلول دائمة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني.

وأعرب عن تفاؤله بانتخاب رئيس جديد للبنان بعد فترة طويلة من الشغور الرئاسي، معتبرًا ذلك خطوة إيجابية نحو استعادة الاستقرار في البلاد، مُعلنًا عن خططه لزيارة لبنان هذا الأسبوع، في إطار دعم المملكة للجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار والتعاون في المنطقة.