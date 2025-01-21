شكرا لمتابعة خبر عن الوزراء يوافق على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وافق مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة.

ومن جهته، قدم أحمد سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، -حفظهما الله-، على اعتماد مجلس الوزراء السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري.

وأكد أن هذه الخطوة الرائدة تؤكد على التزام المملكة بحماية حقوق العمال، وتعزيز بيئة عمل آمنة وعادلة، بما ينسجم مع قيم رؤية المملكة 2030.

يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في العُلا.