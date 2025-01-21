شكرا لمتابعة خبر عن هدى المؤمن: من عشق البحر إلى مدربة غوص محترفة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استطاعت هدى المؤمن، التي ولدت في مدينة الظهران، من تحويل شغفها بالبحر منذ طفولتها إلى مهنة تُلهم بها الآخرين، حيث أصبحت مدربة معتمدة للغوص.

وبدأت هدى رحلتها مع البحر وهي في التاسعة من عمرها، عندما قرر أهلها تعليمها السباحة خلال إجازة صيفية، ومنذ ذلك الحين، لم يفارقها عشقها للمياه.

وحسب تقرير نشرته قناة “العربية”، فقد سافرت هدى عام 2016 إلى الخارج لتتعلم أساسيات الغوص، حيث طورت مهاراتها بشكل كبير، وبعد سنوات من التدريب والاجتهاد، حصلت في عام 2022 على رخصة تعليم الغوص، لتصبح واحدة من المدربات السعوديات المؤهلات في هذا المجال.

وتسعى هدى الآن إلى نقل خبراتها إلى الفتيات، حيث تقوم بتعليمهن الغوص وتقديم النصائح اللازمة لهن، وأكدت أن تعلم الغوص يجب أن يبدأ بعد إتقان السباحة بشكل جيد، مشددة على أهمية الأمان والتدريب الصحيح في هذا النوع من الرياضات.