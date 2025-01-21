شكرا لمتابعة خبر عن عبدالرحمن الراجحي: طلبنا من أبوي فرس فقال ادرسوا الموضوع ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الفارس عبدالرحمن الراجحي طريقة تربية والدهم لهم في طفولتهم، وكيف كان كل شئ بحياتهم منظم ولابد من إعداد دراسات قبل البدء في عمل أي مشروع.

وقال الراجحي في مقطع فيديو: “”طلبنا من أبوي فرس، وكان عمرنا 9 سنين، فقال لنا ادرسوا الموضوع، لأن طبعًا حنا عائلة تجارية، يعني لدينا طريقة منظمة لتقديم الطلبات، تشمل إعداد دراسات مثل العوائد السنوية وغيرها من التفاصيل.”

وتابع: “قررنا نشتري الفرس، فقالنا شوفوا سعرها، وكان 10 ألاف ريال، وكان المبلغ شيء مرة كبير، وقارنها بسعر الغنم والأبل، وكان أبي متعجب”.

وأضاف: “قعدنا نفكر ولازم أنا وأخوي نكتب تعهد إننا ما نختلف عليها في الشراكة، وأنني أملك 50% من الحصة وأخي مثلي”.

وأكمل: “هذه واحدة من الأشياء التي توضح كيف أن التربية مهمة وهي جزء لا يتجزأ من الخيل ، فالعمر والوقت الذي تقضيه مع الخيل هو جزء من التربية، فالفارس يأخذ من طباع خيله، فأنت تتعلم كيف تصبر ع الخيل وأن الضرب لا يفيد”.

واختتم: “الوالد حتى اليوم تربوي بشكل غير طبيعي ويسخر وقته لأبنائه وجهده لنا”.