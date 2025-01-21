ضبط 3.5 أطنان من الخضروات والفواكه ضمن حملة بنطاق بلدية العزيزية بجدة

وفي هذا السياق، أكدت رئيسة بلدية العزيزية، الأستاذة هبة حسين البلوي، أن الفرق الميدانية قامت بعملية رصد دقيقة للمخالفات في الشوارع الرئيسة والأحياء السكنية، وأسفرت عن ضبط 3.5 أطنان من الخضروات والفواكه التي كانت تُعرض في بسطات وعربات غير مرخصة. وأشارت البلوي إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار التزام البلدية بالقضاء على الظواهر السلبية وضمان سلامة الأغذية المعروضة للبيع.
وأضافت البلوي: "سنواصل تنفيذ حملاتنا التفتيشية بفعالية لمراقبة كافة المخالفات، مع التأكيد على أهمية التعاون مع المواطنين في الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو الاتصال بالمركز الموحد لخدمة البلاغات 940".
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