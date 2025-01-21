برامج جودة الحياة تنشر ثقافة "الشطرنج" 

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الشطرنج هواية محببة، يمارسها بانتظام أكثر من 605 ملايين شخص في العالم، وتشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن 70% من سكان العالم سبق لهم ممارسة هواية لعبة الشطرنج في مرحلة ما من حياتهم.

وفي المملكة، يسعى نادي الرياض للشطرنج أحد أندية البوابة الوطنية للهوايات "هاوي" إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، إلى نشر ثقافة اللعبة في العاصمة السعودية.

يقول عبدالملك الفايز قائد النادي عن فكرة التأسيس: "فكرة تأسيس نادي الرياض للشطرنج لم تكن وليدة اللحظة، بل كانت حلمًا راود الكثيرين، حتى وجدت بوابة "هاوي" التي قدمت الدعم اللازم لتحويل هذا الحلم إلى واقع ملموس".

ويضيف الفايز: "منذ اللحظات الأولى لتأسيس النادي، كان الهدف واضحًا هو نشر ثقافة الشطرنج في مدينة الرياض، وتوفير بيئة محفزة لتعلم اللعبة والاحتراف فيها. وعلى الرغم من البداية المتواضعة، إلا أن النادي شهد نموًا متسارعًا في عدد أعضائه، بفضل الجهود المبذولة في تنظيم البطولات والفعاليات المتنوعة".

بطولات وبرامج تدريبية

وعن أنشطة النادي وفعالياته يقول الفايز: "من أبرز الأنشطة التي ينظمها النادي، تجمعات يومية لأعضائه لممارسة اللعبة، وتنظيم بطولات محلية ودولية، مثل بطولة "كأس الرياض" التي لاقت نجاحًا كبيرًا. كما يسعى النادي جاهدًا لاستقطاب أفضل المدربين، لتقديم برامج تدريبية متقدمة للاعبيه، مما يساهم في رفع مستوى اللعبة في المملكة".

ولا يقتصر دور النادي على تنظيم البطولات والفعاليات فقط بحسب الفايز، بل يهتم أيضًا بنشر هواية الشطرنج بين فئات المجتمع المختلفة، من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للمبتدئين. كما يسعى إلى توفير الأدوات اللازمة لممارسة اللعبة، وتقديم الاستشارات للمهتمين.

ويؤكد الفايز أنه رغم التحديات التي تواجه محبي الشطرنج في المملكة، مثل قلة الأماكن المخصصة لممارسة اللعبة، إلا أن النادي يسعى جاهدًا لتذليل هذه الصعوبات، والعمل على توفير بيئة مثالية لممارسة هذه اللعبة الذهنية.

"هاوي" تصنع النجاح

وحول تأثير انضمام النادي إلى بوابة "هاوي" يقول قائد النادي: "لعب انضمام النادي إلى "هاوي" دورًا حاسمًا في هذا النجاح، حيث قدمت المنصة الدعم المساحات والمرافق والتسويقي اللازم لجذب المزيد من الأعضاء، وشهد النادي منذ ذلك الحين تطوراً ملحوظًا في جميع المجالات، حيث أصبح مقصدًا لمحبي الشطرنج من مختلف الأعمار والمستويات".

ووفرت البوابة الوطنية للهوايات "هاوي" إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة بيئة ممتعة وثرية لهواة لعبة الشطرنج، والتي ساهمت في زيادة وانتشار اللعبة بمختلف مناطق المملكة حيث بلغ عدد الأندية الخاصة بهواة الشطرنج أكثر من 46 ناديًا في مختلف المناطق وبلغ مجموع أعضاءها أكثر من 964 عضوا يجتمعون في هذه الأندية لممارسة هوايتهم المحببة.