شكرا لقرائتكم خبر سفارة المملكة في أبوجا تقيم حفل توديع للمعتمرين النيجريين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقام سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا الإتحادية الأستاذ/ فيصل بن إبراهيم الغامدي حفل توديع للمعتمرين النيجريين المغادرين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة لهذا العام 1446 هـ.

وخلال الحفل ألقى سعادة السفير كلمة رفع فيها الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود - يحفظه الله - ولصاحب السمو الملكي ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير / محمد بن سلمان -يحفظه الله - على ما يقدمانه من رعاية لبيت الله الحرام والمسجد والنبوي والمشاعر المقدسة , ورعاية المعتمرين والاهتمام بتطوير الخدمات المقدمة لهم .

وأكد سعادته بأن خدمة قاصدي بيت الله الحرام شرف للمملكة حكومة وشعباً، وأن القيادة الرشيدة -يحفظها الله- لا تألوا جهداً في تسخير الإمكانات المتاحة في خدمتهم، كما أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين يهدف لتعزيز روابط الأخوة والصداقة بين المسلمين من جميع أنحاء العالم.

وأعرب ضيوف خادم الحرمين الشريفين عن جزيل شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود -يحفظه الله -على هذه الاستضافة الكريمة التي تقوم بها قيادة المملكة في خدمة الاسلام والمسلمين وخدمة بيت الله الحرام والأراضي المقدسة.