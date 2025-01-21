شكرا لمتابعة خبر عن ‎خطة لرفع نسبة الالتحاق بالتعليم التقني إلى %33 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة التعليم عن خطة لرفع معدل الالتحاق بالتعليم التقني إلى 33% في العام الدراسي المقبل، بهدف تحسين مخرجات التعليم وتأهيل الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأوضحت الوزارة أن الخطة تتضمن تطوير سياسات وتشريعات تُمكن طلاب المرحلة الثانوية من الانتقال والتجسير بين نظام التعليم الثانوي العام والمهني والعكس بكل يُسر وسهولة.

وتهدف الوزارة من خلال هذه الخطة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها: زيادة معدل الالتحاق بالتعليم المهني والتقني، وتحقيق التكامل بين التعليم العام الثانوي والمهني.

وبأتي ذلك بالإضافة إلى خفض معدل التسرب، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وتخفيض نسب البطالة.

والجدير بالذكر أن الوزارة تسعى إلى تمكين المرأة وزيادة نسب التحاقها بالتخصصات العلمية النوعية المرتبطة بسوق العمل ووظائف المستقبل، بالإضافة إلى تقليل خطورة الانكشاف المهني في بعض المهن.