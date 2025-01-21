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العصيمي: الليلة أبرد ليالي الأسبوع

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الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالله العصيمي، اليوم الثلاثاء، أن الليلة هي أبرد ليالي الأسبوع.

وقال عبدالله العصيمي، عبر حسابه على منصة إكس: “الليلة أبرد ليالي الاسبوع بإذن الله ودرجات الحرارة المتوقعة صباح غد الاربعاء تتراوح مابين 2- إلى 4 درجات في مناطق وسط وشمال المملكة نتيجة كتلة باردة سريعة تعمقت ظهر اليوم الثلاثاء”.

وأضاف: “واعتبارا من الخميس يبدأ الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، والله أعلم”.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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