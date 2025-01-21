شكرا لمتابعة خبر عن العصيمي: الليلة أبرد ليالي الأسبوع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالله العصيمي، اليوم الثلاثاء، أن الليلة هي أبرد ليالي الأسبوع.

وقال عبدالله العصيمي، عبر حسابه على منصة إكس: “الليلة أبرد ليالي الاسبوع بإذن الله ودرجات الحرارة المتوقعة صباح غد الاربعاء تتراوح مابين 2- إلى 4 درجات في مناطق وسط وشمال المملكة نتيجة كتلة باردة سريعة تعمقت ظهر اليوم الثلاثاء”.

وأضاف: “واعتبارا من الخميس يبدأ الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، والله أعلم”.