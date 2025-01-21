شكرا لمتابعة خبر عن المسند: اقتراح ترامب لتغيير اسم خليج المكسيك أمر مستحيل.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علق الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم، على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتغيير اسم خليج المكسيك إلى الخليج الأمريكي، مؤكدًا بأن الفكرة مستحيلة ثقافيًا وتاريخيًا.

وأوضح المسند عبر حسابه بمنصة «إكس»، أن تسمية المعالم الجغرافية تستند إلى عوامل تاريخية وثقافية مرتبطة بالشعوب والمناطق المحيطة، ولا يمكن تغييرها بقرارات فردية أو رؤى عابرة.

وأضاف: “جغرافيًا تعود تسمية المعالم الجغرافية فوق اليابس وفوق الماء إلى عوامل متعددة ومنها، الأصول التاريخية والجغرافية، حيث تعتمد أسماء البحار والمحيطات والخلجان غالبًا على الشعوب التي اكتشفتها أو سكنت بالقرب منها،

وقد ترتبط الأسماء بأحداث تاريخية أو اكتشافات جغرافية، كما هو الحال مع المحيط الأطلسي الذي يرتبط بأسطورة أطلانتس في الثقافة الإغريقية” .

وتابع : “اللغة والشعب المجاور، في كثير من الأحيان، تعكس الأسماء الكلمات أو العبارات المستخدمة في اللغات المحلية للسكان الأصليين على سبيل المثال، الخليج العربي وبحر العرب، يرتبطان بأرض العرب، خليج عدن، مرتبط بموقع مدينة عدن التاريخية، خليج البنغال، يرتبط بمنطقة البنغال وسكانها”.

وأضاف : “الأوصاف الطبيعية، تعتمد بعض الأسماء على خصائص جغرافية أو طبيعية للمنطقة،البحر الأحمر، اسمه مستمد من نوع من الشعب المرجانية التي تُظهر لونًا أحمر، الاستكشاف والاستعمار، بحر بيرينغ، نسبة إلى المستكشف الدنماركي فيتوس بيرينغ” .

واختتم المسند تغريدته، قائلاً : “التسمية في العصر الحديث، يتم اعتماد الأسماء رسميًا عبر هيئات دولية مثل المنظمة الهيدروغرافية الدولية (IHO) لضمان توحيد المصطلحات على الخرائط البحرية” .