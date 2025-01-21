شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة: التربيع الأخير لقمر شهر رجب يزيّن السماء اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تشهد سماء الوطن العربي, اليوم، التربيع الأخير للقمر لشهر رجب ويكون أكمل ثلاثة أرباع مداره حول الأرض هذا الشهر.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيشرق بعد منتصف الليل وسيبقى يزيّن السماء بقية الليل، حيث سيرصد عاليًا في السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس صبيحة يوم الأربعاء 22 يناير, وسيبقى مشاهدًا إلى أن يغرب عند الظهر حسب التوقيت المحلي.

وأشار أبو زاهرة، إلى أن القمر في فترة التربيع الأخير يظهر نصفه ونصفه الآخر مظلم, وهو الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو التلسكوب، لأن الجبال والفوهات تكون واضحة جدًا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي على القمر, وذلك نظرًا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرًا ثلاثي الأبعاد.

وبيّن أنه خلال بضعة أيام مقبلة سوف تتقلص المسافة بين القمر والشمس إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر, ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادًا لوصوله منزلة الاقتران لشهر شعبان.