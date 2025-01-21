شكرا لمتابعة خبر عن المنيع يوضح حكم متابعة وتصديق التنبؤ بالمستقبل.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ عبدالله المنيع، حكم متابعة وتصديق التنبؤ بالأحداث المستقبلية، مثل أنه سيكون في هذه السنة خسائر مالية أو حدث معين ونحو ذلك من التنبؤات.

وقال الشيخ عبدالله المنيع، عبر برنامج فتاوى على قناة السعودية، أن من يقوم بالتوقع بناءً على مقدمات الأحداث ولم يقم بالجزم بأن الشيء واقع فهو لا بأس به.

وأشار إلى أن إما إذا كان التوقع بالأمور الغيبية ليس لها مقدمات فهذه أخبار شياطين وكهنة ودجالين وينبغي على الإنسان أن يبتعد عنها، فلا يعلم الغيب إلا الله.