274 ألف عملية في أبشر يوميا

تصدر تجديد وإصدار الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة، عمليات منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر» خلال شهر ديسمبر الماضي، بواقع 347.495 إقامة، و261.969 تأشيرة خروج وعودة، فيما نفذت 79.438 عملية إصدار وتجديد لجواز السفر السعودي الإلكتروني، و24.572 عملية في خدمة إصدار وتجديد الجواز لأقل من 10 سنوات، و20.111 عملية تمديد لتأشيرة الخروج والعودة، و12.338 عملية في خدمة نقل الخدمات، و8.718 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و5.186 عملية في خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة، وإصدار 1.067 تفويضًا لاستقبال القادمات للعمل.

عمليات إلكترونية

نفذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية أبشر خلال شهر ديسمبر الماضي أكثر من 8.521.000 عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر أبشر أفراد وأبشر أعمال، بواقع نحو 274 ألف عملية يوميا.

ومن خلال منصة أبشر أفراد، تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من 6.022.000 عملية، حيث نفّذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 84.656 عملية تحقق من صلاحية الهوية الوطنية، و37.962 عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و31.110 تعاريف بفرد الأسرة، و26.503 عمليات في خدمة بياناتي، و15.979 عملية في خدمة بياناتي المطورة، و9.282 عملية إصدار بدل مفقود لبطاقة الهوية الوطنية، وإصدار 5.528 سجلاً للأسرة، و3.223 عملية إصدار بدل تالف لبطاقة الهوية الوطنية.

تفويض القيادة

في الخدمات الخاصة بالأمن العام، أنجزت المنصة 125.162 عملية في خدمة إذن إصلاح مركبة، و67.426 إصدارًا لطلب تفويض القيادة، و61.583 عملية في خدمة تجديد رخصة سير المركبة، و47.032 عملية في خدمة استبدال اللوحات، و29.417 عملية في خدمة مبايعة المركبات، و9.037 عملية في خدمة إسقاط المركبات المهملة أو التالفة، و5.416 عملية في خدمات السلاح الناري، و3.957 تجديدًا لرخصة القيادة، و3.461 عملية في خدمة صلاحية تأمين المركبات.

وأنجزت المنصة خلال شهر ديسمبر الماضي 95.345 طلبًا لتوصيل الوثائق بالبريد، كما تم إصدار 84.380 تقريرًا في خدمة تقارير أبشر، و1.957 استفسارًا عامًا عن البصمة.

إصدار تفاويض

عبر منصة أبشر أعمال تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من 2.499.000 عملية، حيث تضمنت إصدار 1.316.869 تفويضًا داخليًا وخارجيًا، و358.189 عملية في خدمة إصدار وتجديد الإقامة، و195.392 عملية استعلام عن المخالفات المرورية، وإصدار 119.216 تأشيرة الخروج والعودة، وإضافة 102.410 مستخدمين فعليين للمركبة.

عمليات لأبشر أعمال

- 79.555 خدمة تجيير البطاقة الجمركية.

- 75.248 نقل الخدمات.

- 57.152 تحفّظ على نقل ملكية مركبة.

- 34.628 شهادة خلو السوابق.

- 31.576 تجديد رخصة السير.

- 25.459 تمديد تأشيرة الخروج والعودة.

- 21.366 إذنًا لإصلاح مركبة للمنشآت.

- 20.195 تفويض القيادة للزائرين.

- 6.669 إلغاء تأشيرة الخروج النهائي.

- 6.100 خدمة طلب تقرير مقيم.