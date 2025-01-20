شكرا لقرائتكم خبر عن 10.7 مليون طالب و45.8 ألف مؤسسة تعليمية في دول مجلس التعاون والان نبدء بالتفاصيل

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مرحلة تعليم الكبار

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مرحلة التعليم المدرسي

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الدمام - شريف احمد - كشف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن المؤشرات الإحصائية الشاملة للتعليم العام في دول المجلس للعام الدراسي 2022/2023.وبلغ إجمالي عدد الطلبة المسجلين في مراحل التعليم العام نحو 10.7 مليون طالب وطالبة، مقارنة بـ9.8 مليون طالب وطالبة خلال العام الدراسي 2017/2018، مما يمثل متوسط معدل نمو سنوي قدره 1.9% على مدى خمس سنوات.وأكد التقرير أن الطلبة يمثلون نسبة 18.6% من إجمالي سكان دول المجلس في عام 2023وأوضح التقرير أن مرحلة التعليم المدرسي سجلت العدد الأكبر من الطلبة، حيث بلغ عدد الطلبة في هذه المرحلة 9.6 مليون طالب وطالبة، وهو ما يمثل 89.5% من إجمالي الطلبة في التعليم العام.بينما بلغ عدد الطلبة في مرحلة تنمية الطفولة المبكرة نحو 997.7 ألف طالب وطالبة، وبلغ عدد الطلبة في مرحلة تعليم الكبار ومحو الأمية 124.9 ألف طالب وطالبة، بنسبة 1.2% من إجمالي الطلبة.وبيّنت الإحصائيات أن مرحلة تنمية الطفولة المبكرة حققت أعلى معدل نمو سنوي بمتوسط 3.2%، في حين انخفض عدد الطلبة في مرحلة تعليم الكبار ومحو الأمية بمعدل سنوي قدره 8.8وعلى صعيد القطاعين الحكومي والخاص، أشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الطلبة في المؤسسات التعليمية الحكومية بلغ 7.6 مليون طالب وطالبة خلال العام الدراسي 2022/2023، بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 0.7% منذ العام الدراسي 2017/2018.التعليم الخاصفي المقابل، بلغ عدد الطلبة في المؤسسات التعليمية الخاصة 3.1 مليون طالب وطالبة، مسجلاً متوسط نمو سنوي قدره 5.0% خلال نفس الفترة، مما يشير إلى تزايد الإقبال على التعليم الخاص.وقد شكل الطلبة في المؤسسات التعليمية الحكومية نسبة 70.9% من إجمالي الطلبة في التعليم العام، بينما شكل الطلبة في المؤسسات الخاصة نسبة 29.1أما فيما يتعلق بتوزيع الطلبة حسب النوع، فقد بلغ عدد الطلبة الذكور في التعليم العام بدول المجلس نحو 5.1 مليون طالب، بينما بلغ عدد الطالبات 6.5 مليون طالبة. وأظهرت الإحصائيات أن الطالبات يمثلن نسبة 52.8% من إجمالي الطلبة في التعليم العام، مقارنة بنسبة 48.6% في العام الدراسي 2017/2018. وسجل معدل النمو السنوي للطالبات نسبة 3.6%، بينما سجل الطلبة الذكور معدل نمو سنوي بلغ 0.1التعليم العاموفيما يتعلق بالهيئة التعليمية، أشار التقرير إلى أن عدد المدرسين في مراحل التعليم العام بلغ نحو 920.6 ألف مدرس ومدرسة خلال العام الدراسي 2022/2023، بزيادة بلغت 109 آلاف مدرس مقارنة بالعام الدراسي 2017/2018، وبمتوسط نمو سنوي قدره 2.6%.وقد بلغ عدد المدرسين في مرحلة التعليم المدرسي، بما في ذلك تعليم الكبار ومحو الأمية، نحو 825.9 ألف مدرس، وهو ما يمثل نسبة 89.7% من إجمالي الهيئة التدريسية. بينما بلغ عدد المدرسين في مرحلة تنمية الطفولة المبكرة 94.6 ألف مدرس، بنسبة 8.3وفيما يتعلق بمعدل الطلبة لكل مدرس، سجلت مرحلة تنمية الطفولة المبكرة 10.5 طالب لكل مدرس على مستوى دول المجلس خلال العام الدراسي 2022/2023. وقد سجلت الإمارات العربية المتحدة المعدل الأدنى في هذه المرحلة بواقع 6.5 طالب لكل مدرس.أما في مرحلة التعليم المدرسي، فقد بلغ معدل الطلبة لكل مدرس 11.8 طالب، وسجلت دولة الكويت المعدل الأدنى بواقع 7.1 طالب لكل مدرسوعلى صعيد المؤسسات التعليمية، بلغ إجمالي عدد مؤسسات التعليم العام في دول مجلس التعاون نحو 45.8 ألف مؤسسة خلال العام الدراسي 2022/2023، مقارنة بـ42.9 ألف مؤسسة خلال العام الدراسي 2017/2018، بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 1.3%.وشكلت المؤسسات الحكومية نسبة 69.3% من إجمالي المؤسسات التعليمية، حيث بلغ عددها 31.7 ألف مؤسسة، بينما بلغ عدد المؤسسات الخاصة 14.1 ألف مؤسسة بنسبة 30.7توزعت هذه المؤسسات بين مراحل التعليم المختلفة، حيث بلغ عدد مؤسسات التعليم المدرسي 32.6 ألف مؤسسة، وهو ما يمثل 71.2% من إجمالي المؤسسات. في حين بلغ عدد مؤسسات تنمية الطفولة المبكرة 10.5 ألف مؤسسة، بنسبة 23%، وبلغ عدد مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية 2.7 ألف مركز، بنسبة 5.8