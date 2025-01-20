شكرا لمتابعة خبر عن ‎النقل تمنع الشاحنات الأجنبية من دخول أسواق النفع العام دون تصريح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت الهيئة العامة للنقل على ضرورة التزام المنشآت والمزارعين بالحصول على تصريح قبل التعاقد مع الشاحنات الأجنبية لنقل البضائع داخل المملكة.

‎‏ وأوضحت الهيئة عدد مخالفات الشاحنات الأجنبية التي تمارس نشاط النقل داخل المملكة بشكل غير قانوني، حيث بلغ عدد المخالفات 26 ألف مخالفة في عام 2024، مقارنة ب 8569 مخالفة في عام 2023.

وأكدت الهيئة في تعميم لاتحاد الغرف على منع الشاحنات الأجنبية من الدخول إلى الأسواق التي تشرف عليها وزارة البيئة والمياه والزراعة مثل «أسواق النفع العام والمواشي والأعلاف وغيرها» إلا بعد حصولها على تصريح صادر من الهيئة العامة للنقل.

وأفادت الهيئة بأن العمليات الرقابية أظهرت وجود شاحنات أجنبية تُمارس نشاط نقل البضائع داخل المملكة بشكل مُخالف، مُؤكدةً على أهمية التزام جميع الأطراف بالأنظمة واللوائح لتحقيق عدالة المُنافسة ودعم الاقتصاد الوطني.