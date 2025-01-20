شكرا لمتابعة خبر عن مركز الامتياز للرعاية الاجتماعية بتجمع مكة الصحي يباشر 450 حالة عنف وايذاء أسري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - باشر مركز الامتياز للرعاية الاجتماعية بتجمع مكة المكرمة الصحي أكثر من 450 حالة عنف وإيذاء أسري بالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة له خلال العام الماضي 2024م.

وأوضح تجمع مكة الصحي أن المركز باشر هذه الحالات في العام الأول لانطلاقة خدماته مما يعكس التزام النظام الصحي بتقديم خدمات رعاية صحية متقدمة ومتكاملة للمجتمع حيث قدمت لهم خدمات طبية ونفسية واجتماعية، كما أحيلت 80% من العدد الكلي للحالات لعيادة التأهيل النفسي الاجتماعي لمعالجة تبعات التعرض للعنف. فيما عمل المركز على الموائمة مع القطاعات الأخرى لتسريع وتكامل تقديم الخدمات من خلال عقد مؤتمر للحالات العالية الخطورة.

الجدير بالذكر أن مركز الامتياز للرعاية الاجتماعية يعنى بإدارة الخدمات المقدمة لحالات العنف الأسري ويعمل على رصد إحصائيات دقيقة للحالات، إضافة إلى تصنيف مستوى خطورة العنف الواقع عليها وذلك من خلال فرق الحماية من العنف والإيذاء الأسري في جميع مستشفيات تجمع مكة المكرمة الصحي ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة له.