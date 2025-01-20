شكرا لمتابعة خبر عن وفاء ذئب لرجل قام بتربيته وأطلقه في البرية بعدما كبر.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في واقعة تجسد أسمى معاني الوفاء، قام رجل بتربية ذئب صغير حتى كبر،ثم قرر إطلاقه في البرية .

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة مؤثرة عندما ذهب الرجل لزيارة الذئب، حيث قلد صوت العواء، وعندما سمعه الذئب ذهب إليه مهرولاً .

لاقى المقطع انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد البعض بالوفاء الذي أظهره الذئب تجاه صاحبه، بينما حذر آخرون من مخاطر التعامل مع الحيوانات المفترسة وأشاروا إلى أن الحيوان، بلاعقل ولا يستطيع التمييز وممكن أن يُأذي صاحبه .