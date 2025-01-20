شكرا لمتابعة خبر عن مركبة ذاتية القيادة لنقل الزوار في العلا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهرت لقطات مصورة لحظة نقل عربة ذاتية القيادة للزوار في العلا .

وتوفر هذه الخدمة إمكانية التنقل الآمن والسريع لأهالي وزوار محافظة العلا من المواقف الجنوبية وصولاً إلى البلدة القديمة، في وقت يقدر بـ3 دقائق.

كما توفر المركبة أعلى معايير الأمن والسلامة ليس فقط للركاب داخل المقصورة، بل تشمل سلامة الأشخاص والكائنات الحية خارج المركبة، وذلك عبر وجود نظام استشعار ذكي عالي الحساسية يلتقط الأشياء التي تعترض مسار المركبة ويجبرها على التوقف.