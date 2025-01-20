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أخصائية تعلق على مقطع متداول لأب عرض تزويج بناته بطريقة غير لائقة .. فيديو

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أخصائية تعلق على مقطع متداول لأب عرض تزويج بناته بطريقة غير لائقة .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - علقت الأخصائية الاجتماعية الأستاذة دعاء زهران، عن مقطع متداول حول رجل عرض تزويج بناته بطريقة غير لائقة .

وقالت “زهران” من خلال داخله لها على برنامج العربية أف أم: لا يحق لأي أب التعامل مع أبنائه وكأنهم أملاك خاصة .

وتابعت: هم أشخاص لهم حريتهم الخاصة ولهم احترامهم وكيانهم هذا السلوك غير مقبول ويتعارض مع القيم الاجتماعية والإنسانية .

وأضافت: للأسف هناك بعض العادات لمجتمعات معينة أتاحوا هذه الفرصة للأباء بأن يأخذوا كل الصلاحيات لتزويج أبنائهم بهذا الأسلوب ولكن هذا يترك أثار نفسية اجتماعية صعبة جداً تظل سنوات طويلة .

MO Nasa

MO Nasa

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