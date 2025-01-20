شكرا لمتابعة خبر عن عضو بالشورى: الشرق الأوسط سيكون المستفيد الأكبر من عودة ترامب.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم النحاس، أن الشرق الأوسط سيكون المستفيد الأكبر من عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال السنوات الأربع القادمة.

وقال إبراهيم النحاس، عبر إذاعة العربية، أن المجتمع الدولي ينظر إلى السنوات الأربع القادمة مع ترامب بإيجابية بعد 4 سنوات مع بايدن شهدت الكثير من الأزمات الدولية.

وأشار إلى أن عهد بايدن شهد الابتعاد عن القيم الخاصة بالأسرة، بينما الآن سيتم العودة إلى التركيز على المسائل التي تهم البشرية وإعادة بناء المجتمعات والتنمية والابتعاد عن الصراعات وخلق الأزمات.