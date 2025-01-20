شكرا لمتابعة خبر عن ذهول مقيمة أجنبية بالرياض من سرعة تنفيذ المشاريع والتطور بالمملكة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبرت مقيمة أجنبية في الرياض، عن دهشتها من سرعة تنفيذ المشاريع والتطور في المملكة.

وكشفت المقيمة الأجنبية، أنها تقيم في الرياض منذ 6 أشهر؛ معربة عن ذهولها من سرعة التنمية بسبب الرؤية والمشاريع مثل القدية والدرعية والمربع الجديد وغيرها.

واستعرضت المقيمة، مشاريع لم تكن موجودة لحظة قدومها قبل 6 أشهر فقط والآن تم تنفيذها وإنجازها مثل “الأفينوز مول” قائلة: “يبنون ليلًا ونهارًا سرعة البناء لا تصدق”.