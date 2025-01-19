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الأمير عبدالرحمن بن مساعد يرد على منتقدي المستشار تركي آل الشيخ.. فيديو

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الأمير عبدالرحمن بن مساعد يرد على منتقدي المستشار تركي آل الشيخ.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - رد الأمير عبدالرحمن بن مساعد، على منتقدي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه.

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد، خلال حفل Joy Awards: “أبو ناصر صاحب نجاحات متتالية ومتصاعدة وهذا أمر يسعد المحبين ويستفز غيرهم ويكون مدعاة لنكدهم في بعض الأحيان”.

وأضاف: “بسبب هذا النجاح في كل موسم تعودنا على الحملات الشعواء والهجوم الممنهج والمنسق والاستهداف الشخصي له”.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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