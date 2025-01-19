شكرا لمتابعة خبر عن الأمير عبدالرحمن بن مساعد يرد على منتقدي المستشار تركي آل الشيخ.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رد الأمير عبدالرحمن بن مساعد، على منتقدي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه.

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد، خلال حفل Joy Awards: “أبو ناصر صاحب نجاحات متتالية ومتصاعدة وهذا أمر يسعد المحبين ويستفز غيرهم ويكون مدعاة لنكدهم في بعض الأحيان”.

وأضاف: “بسبب هذا النجاح في كل موسم تعودنا على الحملات الشعواء والهجوم الممنهج والمنسق والاستهداف الشخصي له”.