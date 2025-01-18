شكرا لمتابعة خبر عن الجهني: قد نرى الصفر المئوي في المناطق الشمالية ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد زياد الجهني، العضو المؤسس في جمعية الطقس والمناخ، أن المملكة ستشهد دخول موجة باردة جديدة.

وكتب الجهني عبر صفحته الرسمية على منصة إكس: “بداية دخول موجة باردة جديدة، قد نرى الصفر المئوي في المناطق الشمالية ” .

وقال المركز الوطني للأرصاد إنه من المتوقع أن تعاود درجات الحرارة الانخفاض ابتداءً من يوم الأحد حتى يوم الأربعاء القادم على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل.

وتابع المركز أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى في هذه المناطق بين 4 إلى صفر.