شكرا لمتابعة خبر عن هوبكنز يهدي مقطوعة موسيقية للمملكة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قدم السير أنتوني هوبكنز حفله الموسيقي الأول في المملكة، الجمعة، بعنوان “الحياة حلم” ضمن فعاليات موسم الرياض .

وأهدى هوبكنز خلال الحفل مقطوعة موسيقية خاصة ألفها خصيصاً للمملكة، معرباً عن شعوره بتواضع كبير وامتنانه لتقديم العرض الأول لمقطوعته “الحياة حلم” .

وألقى هوبكنز كلمة بمناسبة الحفل، وجه في بدايتها التحية للحضور باللغة العربية: “لطالما أردت أن أكون ملحنًا، ولكنني لم أعرف كيف. ولكن أن أؤدي هذا الحفل في المملكة مهد الإسلام، حيث وُلد النبي محمد وتلقى رسالته، وفي موطن المدينتين المقدستين مكة والمدينة، هو امتياز لا يُمكن تصوره”.

وأضاف موجهًا رسالة سلام: “لا أستطيع أن أتخيل مكانًا أفضل من هنا لنتحد، ونجسر خلافاتنا، ونتخيل عالمًا يسوده السلام، والتوازن، والمحبة”.

وحصل أنتوني هوبكنز على جائزة “الإنجاز مدى الحياة” في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه “Joy Awards” الذي أقيم في الرياض مطلع عام 2024.

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