شكرا لمتابعة خبر عن لحظة وصول تركي آل الشيخ إلى حفل ‏Joy Awards‏ وسط ترحيب حافل.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، إلى السجادة البنفسجية في حفل “‏Joy Awards‏” بنسخته الخامسة والمقام في العاصمة الرياض.

وحظي آل الشيخ بترحيب حار لحظة وصوله من قبل الحضور والإعلاميين الذين كانوا في انتظاره؛ نتيجة لهذا الحدث الذي يعد الأضخم في الشرق الأوسط.

ويواصل المستشار تركي آل الشيخ، الترويج للعديد من الفعاليات ما بين الفنية والثقافية وحتى الرياضية ضمن موسم الرياض، والتي تشهد إقبال جماهيري ضخم، وحضور أبرز النجوم حول العالم، وسط تغطية إعلامية عالمية، منها حفل توزيع جوائز Joy Awards”، والذي سينطلق مساء اليوم بحضور عدد كبير من ألمع النجوم

ويشهد حفل جوي أووردز تكريم صناع الترفيه في مجالات الفن، السينما، الدراما، الموسيقى، والرياضة.