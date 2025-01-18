وركزت النسخة الثالثة من الملتقى على عدة محاور وورشٍ وتهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية العمل التطوعي.
يذكر أن أمانة جدة سجلت أول رقم في جينس في العام 2023 من خلال رعايتها لأكبر جدارية في العالم مصنوعة من الأغطية البلاستيكية.
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة جدة تدخل موسوعة جينيس عبر ملتقى نحو المليون متطوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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