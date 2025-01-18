أمانة جدة تدخل موسوعة جينيس عبر ملتقى نحو المليون متطوع

سجلت أمانة محافظة جدة رقما قياسيا جديدا لعام 2025 في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، من خلال تنظيم ملتقى "نحو مليون متطوع" في نسخته الثالثة، وقد حصد الملتقى شهادة "غينيس" بعد تسجيل حضورٍ بلغ 1277 مشاركا.

وركزت النسخة الثالثة من الملتقى على عدة محاور وورشٍ وتهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية العمل التطوعي.

يذكر أن أمانة جدة سجلت أول رقم في جينس في العام 2023 من خلال رعايتها لأكبر جدارية في العالم مصنوعة من الأغطية البلاستيكية.