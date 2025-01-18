مبادرة لتعزيز الوعي البيئي

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي البيئي وسط الطلاب، والطالبات وتعزيز السلوكيات السليمة التي تعمل على حماية البيئة والاهتمام بها، من خلال التعاون بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور؛ لنشر وتشجيع ثقافة العمل من أجل البيئة، والمحافظة عليها.
وتسعى الحملة إلى غرس الاهتمام بالبيئة لدى الطلاب والطالبات داخل وخارج أسوار المدارس، وتحفيزهم على اتباع السلوكيات المستدامة في حياتهم اليومية، والعمل على صنع جيل واعد ومحافظ على بيئته ومواردها داخل وخارج المدرسة.
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