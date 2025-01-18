وقعت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وشركة ثقة مذكرة تفاهم، على هامش معرض ومؤتمر الحج 2025 بغرض تطوير المنصة الموحدة لخدمات النقل "Maas" في مكة المكرمة. وتشمل الاتفاقية دمج خدمات التنقل المختلفة في منصة ذكية واحدة وتحسين تجربة التنقل وتحسين الاستدامة والارتقاء بالخدمات المقدمة للسكان والزوار وضيوف الرحمن ودعم التحول الرقمي لتكون مكة المكرمة مدينة ذكية. يذكر أن المركز الموحد للنقل بالهيئة الملكية بمكة يُشرف على جميع أعمال وأنشطة قطاع النقل في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويمثل الإطار الأساسي لحوكمة منظومة القطاع, ويعمل على تحقيق أهدافه المتلخصة في توحيد التخطيط في مشاريع وسائل النقل المختلفة لضمان السعة الاستيعابية المطلوبة، لتلبية تطلعات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لأداء فريضة الحج والعمرة، ورفع جودة قطاع النقل لتأمين أرقى خدمات النقل لسكان وزوار مدينة مكة المكرمة، وضمان الاستدامة المالية من خلال رفع العوائد المالية، وتمكين تمويل مشاريع إنشاء وتطوير الأصول من خلال عوائد أصول أخرى، وتحقيق منافع اجتماعية وبيئية، كزيادة سلامة الطرقات وتخفيض الانبعاثات الملوثة وغيرها.



كانت هذه تفاصيل خبر تطوير منصة موحدة للنقل في مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.