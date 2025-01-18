شكرا لقرائتكم خبر عن لترويجهم المخدرات.. القبض على 4 أشخاص في عسير والرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة عسير لترويجه (5,838) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر.

كما قبضت المديرية على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض لترويجهم (3) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة. مكافحة المخدرات وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.