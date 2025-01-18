شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف ريال عقوبة قطع أو إتلاف مسيجات المناطق المحمية والان نبدء بالتفاصيل

دخول المحميات دون ترخيص

الحفاظ على التنوع البيئي

الدمام - شريف احمد - حذرت القوات الخاصة للأمن البيئي جميع هواة الرحلات البرية والمتنزهين والباحثين عن نبات الكما (الفقع) من مخالفة نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.وأكدت أن دخول المحميات دون الحصول على التراخيص اللازمة يُعد مخالفة صريحة للنظام.وأوضحت القوات أن العقوبات المترتبة على دخول المحميات دون ترخيص تصل إلى غرامة مالية قدرها (5000) ريال.كما أشارت إلى أن عقوبة قطع أو إتلاف مسيجات المناطق المحمية تصل إلى (100,000) ريال.بالإضافة إلى إلزام المخالف بإصلاح الأضرار الناتجة عن المخالفة ودفع التعويضات المستحقة.ودعت القوات الخاصة للأمن البيئي الجميع إلى الالتزام بالقوانين واللوائح التنظيمية لحماية البيئة والمحميات الطبيعية، لضمان استدامة الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيئي.