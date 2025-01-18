شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة: اقتران بين كوكبي الزهرة وزحل اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يُرصد بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم، والانتقال نحو بداية الليل كوكبا الزهرة و زحل بالقرب من بعضهما حيث سيفصل بينهما 2.17 درجة مما يخلق منظرًا ملفتًا للنظر مشاهد بالعين المجردة باتجاه الأفق الجنوب الغربي وليس له تأثير على كوكب الأرض.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن الاقتران يحدث عندما تظهر الكواكب قريبة من بعضها في السماء، ونظرًا للمسافة الظاهرية الصغيرة بين زحل الخافت و الزهرة الساطع، فيمكن رؤيتهما سويًا في مجال رؤية المنظار أو التلسكوب، إضافة لذلك سيكون هلال القمر أسفل هذه الكواكب ببضع درجات.

وبين أن كوكبي الزهرة وزحل يظهران في نفس البقعة من السماء وبالقرب من بعضها لأنهما على نفس خط الرؤية من الأرض ولكن في الحقيقة يفصل بينهما مسافة شاسعة جدًا في الفضاء.

وعدّ أبو زاهرة هذا الاقتران فرصة لتعريف الأطفال بكواكب النظام الشمسي والاستمتاع بهذا المشهد السماوي.