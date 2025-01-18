شكرا لمتابعة خبر عن حكم تطليق الرجل لزوجته دون إبلاغها.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الشيخ راشد المطوع ، عن حكم تطليق الرجل لزوجته دون إبلاغها بوقوع الطلاق .

وقال “المطوع” خلال لقاءه ببرنامج “يستفتونك”: لا يشترط علم المرأة بالطلاق، بمعنى لا يقال أن الطلاق لا يقع إلا بعلم المرأة ولكن على الزوج الواجب أن يُعلمها بهذا، ربما تكون هي في دار وهو في دار ثم تتعلق به وتعلق أعمالها عليه، وحتى تشرع أيضاً في عدتها .

وتابع: وقوع الطلاق يقع وعلى الزوج أن يعلم زوجته أنه وقع الطلاق ، ولا يجوز أن لا يُعلمها فلابد أن يخبر المرأة بأمر الطلاق .