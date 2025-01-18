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إندونيسا ترحل سائحاً سعودياً لاعتدائه على إندونيسي

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إندونيسا ترحل سائحاً سعودياً لاعتدائه على إندونيسي

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الرياض - علي القحطاني - رحَّلت إندونيسيا سائحاً سعودياً، أمس؛ لاعتدائه على مواطن إندونيسي، ومخالفته تأشيرة الدخول.

وحدثت مشادة بين المواطن وأحد موظفي المسجد حول مكان وضع الأحذية حيث قام بالاعتداء عليه، وتمّ تداول مقطع الفيديو الذي يوثّق الحادث على وسائل التواصل الاجتماعي في إندونيسيا بشكلٍ واسع.

وقامت الجهات الأمنية بتوقيف المتهم، وكشفت أنه يقيم بشكلٍ غير قانوني بعد أن تجاوز المدة المسموحة له بالبقاء في البلاد، وبناءً على ذلك، صدر قرار الترحيل.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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