شكرا لمتابعة خبر عن إندونيسا ترحل سائحاً سعودياً لاعتدائه على إندونيسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رحَّلت إندونيسيا سائحاً سعودياً، أمس؛ لاعتدائه على مواطن إندونيسي، ومخالفته تأشيرة الدخول.

وحدثت مشادة بين المواطن وأحد موظفي المسجد حول مكان وضع الأحذية حيث قام بالاعتداء عليه، وتمّ تداول مقطع الفيديو الذي يوثّق الحادث على وسائل التواصل الاجتماعي في إندونيسيا بشكلٍ واسع.

وقامت الجهات الأمنية بتوقيف المتهم، وكشفت أنه يقيم بشكلٍ غير قانوني بعد أن تجاوز المدة المسموحة له بالبقاء في البلاد، وبناءً على ذلك، صدر قرار الترحيل.