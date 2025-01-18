شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: رياح شديدة على تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نبه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك، اليوم، من رياح شديدة، على أملج، والوجه، وضباء، ونيوم شرما، تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياح تصل سرعتها إلى (40_49)

كم/ساعة، لافتًا إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.‏

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من شمال المملكة.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية، كما تشهد المناطق الشمالية للمملكة انخفاض ملموس في درجات الحرارة.



