شكرا لمتابعة خبر عن فهد بن مسلم: آباءنا وأجدادنا ضحكوا علينا بمفهوم الحظ! .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الدكتور فهد بن مسلم أخصائي ومعالج نفسي ،أن مفهوم الحظ غير موجود ، مشيرا إلى أن جميع الناجحين كانت هناك هناك خططاً مدروسة للوصول إلى هذا النجاح وليس عن طريق الحظ .

وقال دكتور فهد : آباءنا وأجدادنا ضحكوا علينا بمفهوم الحظ، اذ لا يوجد هناك ما يُسمى بـ “الحظ” وهو أمر ينافي العدالة الالاهية!.

وأضاف ” كل الناجحين درسوا وخططوا ، وضعوا أهدافهم فضلا عن أن أفكارهم جيدة وإيجابيه وكذلك منطقهم لذلك تمكنوا من تحقيق النجاح وليس هناك كل يسمى بالحظ”.