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فهد بن مسلم: آباءنا وأجدادنا ضحكوا علينا بمفهوم الحظ! .. فيديو

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  • فهد بن مسلم: آباءنا وأجدادنا ضحكوا علينا بمفهوم الحظ! .. فيديو 1/2
  • فهد بن مسلم: آباءنا وأجدادنا ضحكوا علينا بمفهوم الحظ! .. فيديو 2/2

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الرياض - علي القحطاني - أكد الدكتور فهد بن مسلم أخصائي ومعالج نفسي ،أن مفهوم الحظ غير موجود ، مشيرا إلى أن جميع الناجحين كانت هناك هناك خططاً مدروسة للوصول إلى هذا النجاح وليس عن طريق الحظ .

وقال دكتور فهد : آباءنا وأجدادنا ضحكوا علينا بمفهوم الحظ، اذ لا يوجد هناك ما يُسمى بـ “الحظ” وهو أمر ينافي العدالة الالاهية!.

وأضاف ” كل الناجحين درسوا وخططوا ، وضعوا أهدافهم فضلا عن أن أفكارهم جيدة وإيجابيه وكذلك منطقهم لذلك تمكنوا من تحقيق النجاح وليس هناك كل يسمى بالحظ”.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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