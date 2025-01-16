شكرا لقرائتكم خبر عن سعوديون لـ"اليوم": جهود سفارة المملكة أنقذت حياتنا من خطر الحريق والان نبدء بالتفاصيل



في ظل هذه الظروف المقلقة تواصلت (اليوم) مع عدد من المبتعثين والمواطنين السعوديين المقيمين وفي الولايات المتحدة، وذلك للاطمئنان على حالتهم مع تفاقم حالة الخطر في حرائق كاليفورنيا. جهود سفيرة خادم الحرمين الشريفين وفي هذا الصدد أكد طالب الدكتوراه في العلوم السياسية وأستاذ الدراسات العرقية في جامعة نبراسكا-لنكون، "حسن أحمد المخرق" في حديثه لليوم بأن الطلبة والرعايا السعوديين المتواجدين في كاليفورنيا قد تم التواصل معهم وتأمين سلامتهم، سواء من الحالات التي كانت بعيدة عن منطقة الخطر أو التي كانت ضمن دائرتها، وذلك من قبل ممثلي البعثة الدبلوماسية حسن أحمد المخرق

وأكد على أن هنالك إشراف مباشر واهتمام مستمر من سفيرة خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الأمريكية، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود ـ على كافة التطورات مع فريق البعثة والمواطنين، وتطمئن شخصياً على مجمل التفاصيل. متابعة مستمرة من السفارة والقنصلية ونوه بما صرحت به سفيرة المملكة في أمريكا عبر حسابها في منصة "إكس"، عن حرص السفارة والقنصلية العامة في لوس أنجلوس على أمن وسلامة المواطنين في مدينة لوس أنجلوس والمناطق المتضررة من الحرائق، وأنها وفريق السفارة والقنصلية العامة يواصل العمل والمتابعة على مدار الساعة لخدمتهم وتقديم الدعم اللازم. عمليات تقديم الدعم للرعايا السعوديين كما أضاف "حسن مخرق" أن هناك غرف عمليات في السفارة والقنصليات السعودية، وكذلك فرق تم تشكيلها من قبل الأندية الطلابية في الولايات المتحدة، وتحديدًا في المناطق المتضررة، للمساهمة في تقديم كل الدعم اللازم للرعايا السعوديين في هذه الازمة، والتي أكدت أنه تم التواصل مع جميع الرعايا السعوديين المتواجدين في منطقة الحرائق.

بالإضافة إلى ما تم إعلانه عبر منصات السفارة عن تفاصيل ترتبط بآلية التواصل وتسهيل الإجراءات، خاصة للطلاب الذين يؤخذ بعين الاعتبار ما يستجد من أحداث فيما يتعلق الأمر بمسيرتهم التعليمية. اهتمام المملكة برعاياها في كل مكان من جانبه أكد "خالد الشمري" مواطن سعودي مقيم في أمريكا في حديثه لـ"اليوم"، أنه وبحكم طبيعة عمله تواجد خارج كاليفورنيا قبل تفاقم أزمة الحرائق، قبل أن يعود إلى فلوريدا، وقد حرص على التواصل مع عدد من الأصدقاء والمعارف المقيمين في كاليفورنيا الذين أكدوا ابتعادهم عن مناطق الخطر، سواء بالسفر إلى ولاية أخرى أو بالعودة إلى المملكة العربية السعودية. خالد الشمري

وأضاف أن ما يُبذل من قبل سفارة المملكة في الولايات المتحدة من جهود ومتابعة وتفاصيل مرتبطة بهذا هذا الصدد، سواء من المتابعة والاتصالات والتنسيق المباشر مع الطلبة والمقيمين السعوديين منذ لحظة اندلاع هذه الحرائق وحتى الآن، هي امتداد لما يلمسه المواطنون السعوديون المقيمون في الولايات المتحدة من اهتمام ورعاية وحرص ومتابعة من البعثة السعودية عند حدوث الأزمات والحوادث سواء الفردية، أو التي لها أضرار عامة.

فتجد المملكة تبادر بإصدار البيانات التوعوية والتحذيرية والإعلان عن الأرقام المطلوب التواصل معها عبر مختلف منصاتها في حسابات التواصل الاجتماعي.

كما أن السفارة والقنصليات السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية لا تدخر جهداً في التواصل المباشر مع المواطنين، للاطمئنان على سلامتهم وتوفير الحلول والملاذ الآمن لهم، في مختلف الظروف والتحديات.

الدمام - شريف احمد - مع استمرار الحرائق في كاليفورنيا التي انطلقت شرارتها في الأسبوع الأول من شهر يناير الحالي، وتسببت بالعديد من الخسائر المادية والإصابات والوفيات، وشكلت تحدياً كبيراً أمام الأجهزة المعنية في كاليفورنيا التي لم تنجح في احتوائها نظرًا لضخامتها وسرعة انتشارها.في ظل هذه الظروف المقلقة تواصلت (اليوم) مع عدد من المبتعثين والمواطنين السعوديين المقيمين وفي الولايات المتحدة، وذلك للاطمئنان على حالتهم مع تفاقم حالة الخطر في حرائق كاليفورنيا.وفي هذا الصدد أكد طالب الدكتوراه في العلوم السياسية وأستاذ الدراسات العرقية في جامعة نبراسكا-لنكون، "حسن أحمد المخرق" في حديثه لليوم بأن الطلبة والرعايا السعوديين المتواجدين في كاليفورنيا قد تم التواصل معهم وتأمين سلامتهم، سواء من الحالات التي كانت بعيدة عن منطقة الخطر أو التي كانت ضمن دائرتها، وذلك من قبل ممثلي البعثة الدبلوماسية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية.وأكد على أن هنالك إشراف مباشر واهتمام مستمر من سفيرة خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الأمريكية، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود ـ على كافة التطورات مع فريق البعثة والمواطنين، وتطمئن شخصياً على مجمل التفاصيل.ونوه بما صرحت به سفيرة المملكة في أمريكا عبر حسابها في منصة "إكس"، عن حرص السفارة والقنصلية العامة في لوس أنجلوس على أمن وسلامة المواطنين في مدينة لوس أنجلوس والمناطق المتضررة من الحرائق، وأنها وفريق السفارة والقنصلية العامة يواصل العمل والمتابعة على مدار الساعة لخدمتهم وتقديم الدعم اللازم.كما أضاف "حسن مخرق" أن هناك غرف عمليات في السفارة والقنصليات السعودية، وكذلك فرق تم تشكيلها من قبل الأندية الطلابية في الولايات المتحدة، وتحديدًا في المناطق المتضررة، للمساهمة في تقديم كل الدعم اللازم للرعايا السعوديين في هذه الازمة، والتي أكدت أنه تم التواصل مع جميع الرعايا السعوديين المتواجدين في منطقة الحرائق.بالإضافة إلى ما تم إعلانه عبر منصات السفارة عن تفاصيل ترتبط بآلية التواصل وتسهيل الإجراءات، خاصة للطلاب الذين يؤخذ بعين الاعتبار ما يستجد من أحداث فيما يتعلق الأمر بمسيرتهم التعليمية.من جانبه أكد "خالد الشمري" مواطن سعودي مقيم في أمريكا في حديثه لـ"اليوم"، أنه وبحكم طبيعة عمله تواجد خارج كاليفورنيا قبل تفاقم أزمة الحرائق، قبل أن يعود إلى فلوريدا، وقد حرص على التواصل مع عدد من الأصدقاء والمعارف المقيمين في كاليفورنيا الذين أكدوا ابتعادهم عن مناطق الخطر، سواء بالسفر إلى ولاية أخرى أو بالعودة إلى المملكة العربية السعودية.وأضاف أن ما يُبذل من قبل سفارة المملكة في الولايات المتحدة من جهود ومتابعة وتفاصيل مرتبطة بهذا هذا الصدد، سواء من المتابعة والاتصالات والتنسيق المباشر مع الطلبة والمقيمين السعوديين منذ لحظة اندلاع هذه الحرائق وحتى الآن، هي امتداد لما يلمسه المواطنون السعوديون المقيمون في الولايات المتحدة من اهتمام ورعاية وحرص ومتابعة من البعثة السعودية عند حدوث الأزمات والحوادث سواء الفردية، أو التي لها أضرار عامة.فتجد المملكة تبادر بإصدار البيانات التوعوية والتحذيرية والإعلان عن الأرقام المطلوب التواصل معها عبر مختلف منصاتها في حسابات التواصل الاجتماعي.كما أن السفارة والقنصليات السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية لا تدخر جهداً في التواصل المباشر مع المواطنين، للاطمئنان على سلامتهم وتوفير الحلول والملاذ الآمن لهم، في مختلف الظروف والتحديات.